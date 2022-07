Tanger Med: Mise en échec d’une tentative de trafic d’une importante quantité de tests rapides de Covid-19

lundi, 11 juillet, 2022 à 16:00

Tanger – Les éléments de la douane au port Tanger Med, en coordination avec les agents de la Sûreté nationale, ont mis en échec, dimanche, une tentative de trafic international de marchandises soumises à justificatifs d’origine, portant sur 8.860 unités de tests rapides de Covid-19.

Lors d’une opération de contrôle routinière des passagers, les éléments de la douane et de la police opérant au port Tanger Med passagers ont soumis un véhicule immatriculé à l’étranger en provenance d’un port européen à une inspection minutieuse ayant permis de mettre la main sur cette importante quantité de tests rapides, a indiqué une source douanière.

La même source a précisé que le conducteur du véhicule, un Marocain âgé de 44 ans, a fait l’objet d’une enquête judiciaire menée par la brigade de la police judiciaire au port Tanger Med, sous la supervision du Parquet compétent, pour déterminer les circonstances de cette affaire et arrêter les personnes impliquées.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services des douanes et de la sûreté nationale, pour assurer la sécurité sanitaire des citoyens et prospecter les opérations de contrebande et de trafic illégal de produits médicaux et pharmaceutiques.