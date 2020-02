Tanger-Med: Renforcement des mesures préventives pour détecter tout éventuel cas du coronavirus

mardi, 25 février, 2020 à 23:34

Tanger- Le service du contrôle sanitaire de Tanger-Med a mis en place un programme pratique pour le contrôle des voyageurs transitant via le port, et ce en application de la décision du ministère de la Santé relative à l’instauration du contrôle sanitaire aux ports et aéroports internationaux pour lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19), a indiqué le chef dudit service et coordinateur régional des services de contrôle sanitaire au niveau de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Abderrahim Rachdi.

Ce programme pratique se base sur la surveillance des navires en provenance directe des pays enregistrant des taux élevés de contamination au coronavirus (Covid-19), particulièrement la Chine, la Corée du Sud et l’Italie, a précisé M. Rachdi dans une déclaration à la MAP.