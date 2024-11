Tanger Med : saisie de plus de 155.000 comprimés psychotropes dissimulés dans un camion de transport international (DGSN)

samedi, 16 novembre, 2024 à 16:56

Rabat – Les éléments de la Sûreté nationale au Port Tanger Med ont mis en échec, samedi matin, une tentative de trafic international de drogue et de psychotropes et saisi 155.703 comprimés de type “ecstasy”, dissimulés dans un camion de transport international en provenance d’un pays européen, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Selon les premiers éléments de l’enquête, les opérations de contrôle aux frontières et de fouille, menées avec la participation de la brigade cynotechnique de la police, ont permis de découvrir cette cargaison soigneusement dissimulée dans des cavités spécialement aménagées dans la cabine du véhicule, précise la DGSN dans un communiqué, ajoutant que l’enquête a également permis d’interpeller le conducteur du camion et son assistant, tous deux de nationalité marocaine.

Les deux mis en cause, 41 et 44 ans, ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de confondre l’ensemble des individus impliqués dans cette affaire et de démêler ses éventuelles ramifications nationales et internationales.

Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts soutenus déployés par les services de la DGSN pour lutter contre le trafic international de drogues et de psychotropes, conclut la même source.