Tanger Med: Saisie de bijoux en or de contrebande

lundi, 30 août, 2021 à 22:19

Tanger – Les éléments de la douane opérant au port de Tanger Med ont saisi, récemment, une quantité importante de bijoux en or de contrebande.

Les éléments du service douanier de contrôle des passagers ont ainsi saisi 975 grammes de bijoux en or dissimulés dans les bagages d’un Marocain résidant à l’étranger, qui tentait d’introduire ces bijoux sans déclaration préalable et procédures d’usage auprès de l’Administration des douanes et impôts indirects, a-t-on appris de source douanière.

Suite à une expertise technique, la valeur des bijoux saisis a été estimée à 500.000 dirhams, a précisé la même source.

Par ailleurs, le mis en cause, qui réside en Italie, a été remis à la police judiciaire, sous ordre du parquet compétent, pour les besoins de l’enquête.