Tanger: Mme Bouchareb met l’accent sur les nouveaux défis à relever dans le secteur de l’habitat et de l’urbanisme

samedi, 29 mai, 2021 à 19:41

Tanger- La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Nouzha Bouchareb, a mis l’accent, samedi à Tanger, sur les quatre nouveaux défis à relever afin de renforcer la résilience du secteur de l’habitat et de l’urbanisme.

Mme Bouchareb a ainsi précisé, lors d’une rencontre de communication avec les acteurs et les professionnels du secteur à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, que le ministère oeuvre à relever quatre défis principaux, qui consistent à réduire les disparités territoriales à travers l’adoption de nouvelles orientations pour l’aménagement du territoire, mettre l’urbanisme au service du développement économique à travers la facilitation des procédures, développer un nouveau modèle de logement abordable et lutter contre toute sorte de logement insalubre, et à contribuer au développement des centres ruraux émergents à travers un programme intégré.

Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence du Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, a été l’occasion pour la ministre de souligner la nécessité désormais de faciliter la relation entre l’administration et les usagers, surtout que le ministère a réussi, durant le contexte difficile de la pandémie du coronavirus, à créer de nouvelles solutions, à travers l’accélération de la numérisation, la dématérialisation et la facilitation des procédures.

Elle a, dans ce sens, mis en avant les efforts consentis par le ministère pour lancer de nouveaux plans d’action adaptés à l’évolution de la situation sanitaire, affirmant que l’ensemble des composantes de son département, que ce soit au niveau central, régional, provincial ou local, se sont mobilisées pour réussir le chantier de la dématérialisation et la facilitation des procédures, ainsi que le développement des services à distance, et ce afin de garantir la continuité des services dispensés aux usagers.

“Le ministère a veillé à généraliser la couverture en documents d’urbanisme, ce taux ayant atteint au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima plus de 87%”, a noté Mme Bouchareb, faisant savoir qu’il est prévu que ce taux atteigne 94% à fin 2021.

Par ailleurs, la ministre a affirmé que nous vivons un contexte particulier, pouvant être qualifié d’historique, suite au rapport général du Nouveau modèle de développement présenté lors d’une cérémonie présidée par SM le Roi Mohammed VI.

“Nous entamons une nouvelle étape avec de nouveaux défis et enjeux, dont les grandes lignes ont été définies par le communiqué du Cabinet royal”, a-t-elle insisté, relevant qu’il s’agit principalement de consolider le projet sociétal conduit par le Souverain, renforcer l’attachement envers les valeurs de la citoyenneté positive et efficiente, et le sentiment d’appartenance à la Nation, et de mettre en avant l’identité historique et culturelle du Maroc, riche de par sa diversité et son ouverture.

L’ensemble de ces éléments poussent à continuer sur la voie de développement dont la priorité est l’élément humain, a poursuivi la ministre, estimant que le Nouveau modèle de développement permettra sans nul doute de réaliser l’ensemble des objectifs de développement escomptés, ce grand chantier étant un nouveau pacte national motivant l’ensemble des ressources humaines dans différents domaines.

Mme Bouchareb a ainsi appelé les composantes, les acteurs et les professionnels du secteur à encourager l’adhésion effective pour mettre en oeuvre le contenu du nouveau modèle de développement dans le domaine de l’habitat.

Cette rencontre a également été l’occasion de présenter le bilan des actions menées par le ministère durant l’année écoulée et son plan d’action pour renforcer davantage le secteur, tout en s’arrêtant sur nombre de programmes et projets réalisés, en cours de réalisation, ou sur le point d’être entamés, notamment le programme “Villes sans bidonvilles”, le programme de réhabilitation des bâtiments menaçant ruine, le programme de réhabilitation de l’ancienne médina de Tanger, ainsi que le projet de l’écoquartier Sabila-D’jemaa de Marshan à Tanger.

Il est à noter qu’à l’issue de la rencontre, plusieurs conventions ont été ratifiées dans le domaine de l’habitat et de l’urbanisme.

Il s’agit de la convention cadre relative au programme prioritaire pour le traitement de l’habitat menaçant ruine dans l’ancienne médina de Tanger (2ème tranche), l’avenant à la convention de partenariat et de financement du programme complémentaire de réalisation des voies structurantes à la préfecture de Tanger-Assilah et la convention cadre pour la mise en oeuvre du plan directeur de transformation digitale de la ville de Tanger.

Une convention de partenariat pour la mise en oeuvre du programme intégré de réhabilitation et de développement de la commune Gueznaya (2021-2022), l’avenant de la convention de partenariat relative au programme de réhabilitation et de valorisation de l’ancienne médina de Tanger (2020-2024) et une convention cadre pour la mise en oeuvre des résultats de l’étude relative à l’écoquartier de Marshan à Tanger ont également été signés.

En outre, trois autres conventions relatives au partenariat et à la coopération pour la mise en oeuvre du programme de soutien architectural dans le monde rural ont été signées à cette occasion.