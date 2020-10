Tanger: Ouverture du nouveau marché de gros de fruits et légumes

dimanche, 11 octobre, 2020 à 18:32

Tanger- Le nouveau marché de gros de fruits et légumes de Tanger a ouvert ses portes, samedi, dans le but de moderniser et mieux organiser le commerce en gros des fruits et légumes dans la ville.

Fruit d’un partenariat entre la Wilaya de Tanger-Tétouan–Al Hoceima, la commune urbaine de Tanger et l’Agence pour la Promotion et le Développement des Provinces du Nord (APDN), ce projet a été réalisé sur une superficie globale de 11 hectares avec une enveloppe budgétaire de 124 millions de dirhams, financée par la commune urbaine.

Ce marché de nouvelle génération s’inscrit dans le cadre du programme Tanger-Métropole, lancé par SM le Roi Mohammed VI, a indiqué, le premier adjoint au maire de Tanger, Mohamed Amjhour, dans une déclaration à la MAP, notant que l’ensemble des installations du marché se basent sur une gestion intégrée et informatisée.

Il comprend des entrées électroniques, 32 carrés de vente, des circuits et des quais de l’ensemble des opérations de la chaîne logistique (chargement, déchargement, distribution, livraison….), un espace couvert pour le stockage des caisses vides, des quais pour la vente semi-gros en camions et des locaux administratifs ainsi que des espaces d’accueil pour les chauffeurs et des café-restaurants, a expliqué M. Amjhour.

De son côté, Kouraichi Ahmed, commerçant, s’est félicité de voir se concrétiser de tels projets structurants avec des caractéristiques modernes et qui auront un impact positif sur l’activité des commerçants.

Le marché de gros respecte les normes d’hygiène et de sécurité alimentaire et sanitaire et assure la qualité des fruits et légumes destinés aux différents marchés de la ville et sa périphérie, de même qu’il dispose d’un système de contrôle et de traçabilité informatisé conforme aux standards internationaux.

Il permettra ainsi de remplir les besoins en matière d’approvisionnement en fruits et légumes pour la ville de Tanger et ses environs, d’améliorer les recettes financières de la commune urbaine de Tanger et de créer de nouveaux emplois.