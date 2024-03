Tanger: Ouverture du Salon de la créativité du centre d’éducation et de formation des femmes

jeudi, 7 mars, 2024 à 23:39

Tanger – Le Salon de la créativité, qui présente les produits des bénéficiaires des formations du Centre d’éducation et de formation des femmes de Mghogha Kbira à Tanger, a ouvert ses portes, jeudi, à l’occasion de la Journée internationale des femmes.

Cette journée particulière se veut une opportunité pour célébrer les femmes, qui ont fait montre de courage et qui jouent des rôles importants dans la société, et mettre en lumière les acquis réalisés en matière d’autonomisation des femmes et de réalisation de l’égalité, dans le cadre des activités du centre.

Ce salon, qui se tient du 7 au 10 mars, sous le thème “Des pionnières à l’ère des défis”, ambitionne de valoriser les produits locaux, fabriqués par les apprenantes bénéficiaires des différentes formations dispensées par le Centre, et de renforcer leur commercialisation.

S’exprimant à cette occasion, la présidente de l’association de soutien au centre d’éducation et de formation, Khadija Bouebaidi, a indiqué que le centre, depuis sa création en 2015, œuvre pour la promotion de l’inclusion économique des femmes, en leur offrant des programmes de formation visant à développer leurs capacités et compétences professionnelles dans des domaines diversifiés, dont la cuisine, la coiffure, la broderie et la couture.

Le centre vise également à promouvoir l’entrepreneuriat féminin, que ce soit en vue de créer une entreprise ou une coopérative, afin de faciliter l’insertion des femmes bénéficiaires au marché du travail et de favoriser leur participation active dans la vie économique et sociale, a-t-elle précisé.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Bouebaidi a relevé que ce salon présente les créations des apprenantes du centre, qui vont des produits de beauté, à la cuisine ou encore de la couture, dans l’objectif de faire connaitre leur travail et donner une plus grande visibilité à leurs produits.

De son côté, la représentante de la division des affaires sociales de la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Fatima Zahrae Abou Mouaddine, s’est félicitée des efforts déployés par les associations de la société civile dans le domaine de la gestion des centres de renforcement des capacités des femmes, à travers la mise en place de plusieurs ateliers dans les domaines de la couture, le tissage, la cuisine et la lutte contre l’analphabétisme.

Gérée par l’association de soutien au centre d’éducation et de formation, cette structure fait partie des 16 centres de soutien aux capacités des femmes, créés et équipés dans le cadre du programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), en partenariat avec la coordination régionale de l’Entraide nationale à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a-t-elle fait savoir.

La responsable a assuré que ce centre, à l’instar des autres structures, présente un bilan très positif, et a permis à plus de 300 femmes de développer leurs capacités pour une meilleure inclusion économique et une réelle autonomisation.

Elle a relevé que l’INDH accorde une place importante à la femme, et ce depuis son lancement en 2005 par SM le Roi Mohammed VI, en portant une attention particulière à la question de la femme, à sa formation dans divers domaines, à son autonomisation et à son inclusion économique et sociale.

Cette cérémonie a été marquée par la remise de trophées commémoratifs à plusieurs personnalités de la société civile, en reconnaissance de leur apport et leur contribution à l’autonomisation des femmes et au renforcement de leurs capacités.

Fruit d’un partenariat entre l’INDH, l’Entraide nationale et l’association de soutien au centre d’éducation et de formation des femmes de Mghogha Kbira, ce centre s’inscrit dans le cadre du programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité de l’INDH, visant à améliorer l’inclusion économique et sociale des femmes en situation de vulnérabilité et à leur offrir des opportunités pour s’épanouir tant au niveau psychologique, qu’économique.

Compte tenu de la place importante qu’occupe la femme au sein de la société, les projets concernant cette catégorie jouissent d’une attention particulière de la préfecture de Tanger-Assilah, sous la supervision de la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, qui veille à améliorer la situation de la femme, à travers la mise en œuvre des activités et des projets de l’INDH.

L’INDH, à travers ses différentes phases, œuvre à soutenir et accompagner les associations et les centres des femmes en situation de précarité, afin qu’ils puissent jouer pleinement leur rôle dans l’autonomisation et l’inclusion économique et sociale des femmes.