Tanger : Deux policiers contraints d’utiliser leurs armes de service pour interpeller un multirécidiviste (DGSN)

mardi, 3 novembre, 2020 à 13:35

Rabat – Des éléments de la Brigade de recherches relevant du district de sûreté de Bni-Makada à Tanger ont été contraints, mardi, de faire usage de leurs armes de service lors d’une intervention pour interpeller un individu aux antécédents judiciaires, qui a exposé la vie d’éléments de la police à une attaque sérieuse et imminente et porté atteinte à des biens publics à coups de jets de pierres.

Une patrouille de police menait une opération de contrôle sécuritaire au niveau du quartier Al-Aouama lorsque le mis en cause, âgé de 38 ans et qui était dans un état de forte impulsivité et sous l’emprise de la drogue, a agressé les éléments de la police par des jets de pierres, infligeant des blessures à l’un d’eux et brisant le parebrise du véhicule de police, ce qui a contraint deux inspecteurs de police d’utiliser leurs armes de service à titre préventif, avant d’atteindre le suspect au niveau de ses membres inférieurs, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

L’usage forcé de l’arme de service a permis de neutraliser le danger et d’interpeller le suspect qui a été transféré à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires, en attendant de le soumettre à une enquête préliminaire sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer tous les actes criminels qui lui sont reprochés, selon la même source.