Tanger : Près de 125 MDH pour le traitement des bâtiments menaçant ruine dans la Médina

lundi, 21 octobre, 2024 à 21:52

Tanger – Une enveloppe budgétaire de 125 millions de dirhams (MDH) a été allouée au traitement des bâtiments menaçant ruine dans la Médina de Tanger pour la période 2025-2028.

Ce projet fait l’objet d’une convention entre le ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, qui participera à hauteur de 26,5 MDH, l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine et la Réhabilitation des Bâtiments Menaçant Ruine (ANRUR), à hauteur de 26,5 MDH, le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (36 MDH) et la Commune de Tanger (36 MDH), sous la supervision de la wilaya de la région.

Cette convention, en cours d’approbation, s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des Orientations Royales visant à promouvoir un développement intégré et global des villes, à protéger, restaurer et valoriser le patrimoine des Médinas, à résoudre le problème des logements insalubres et à renforcer le capital immatériel et culturel.

La convention fixe les engagements des parties contractantes pour mobiliser les ressources matérielles et les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la loi n° 12-94 relative aux bâtiments menaçant ruine, à l’organisation des opérations de rénovation urbaine et à la réponse aux demandes de relogement temporaire en lien avec ces bâtiments.

Elle sera mise en œuvre par l’ANRUR et fait partie des projets du Programme de Développement Régional du Conseil de la région, notamment dans le domaine de la réhabilitation et de la valorisation des Médinas.

La convention, qui s’étend sur quatre ans, porte également sur des opérations de rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine dans la Médina, ainsi que le recensement des familles occupant les bâtiments concernés.