Tanger: deux récidivistes interpellés pour cambriolage d’une bijouterie (DGSN)

mardi, 27 avril, 2021 à 12:56

Rabat – Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger ont interpellé, lundi soir, deux individus aux antécédents judiciaires pour leur implication présumée dans le cambriolage d’une bijouterie.

Les services de la police judiciaire, appuyés par les techniciens de la police scientifique et technique, ont effectué mercredi les procédures de constatation d’un vol à l’intérieur de la bijouterie, située au quartier Msala à Tanger, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué.

Les suspects avaient pénétré dans la boutique en créant une perforation dans le mur d’un bâtiment mitoyen de la scène de crime, avant de s’emparer d’un important lot d’articles de bijouterie, détaille le communiqué.

Il note que les recherches et investigations menées par la police judiciaire ont permis d’identifier et d’interpeller les suspects, ajoutant que tous les articles volés ont été récupérés après la perquisition du domicile de la sœur de l’un des suspects, sis au quartier El Aouama.

Les mis en cause, âgés de 29 et 36 ans, ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de ces actes criminels.