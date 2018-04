Tanger: Regards croisés sur l’avortement entre la religion, la médecine et la loi

dimanche, 8 avril, 2018 à 10:29

Tanger – Des juristes, des médecins et des acteurs religieux et de la société civile ont livré, samedi à Tanger, leurs regards croisés sur l’avortement, dans le cadre d’une conférence en marge de la deuxième édition de la journée scientifique de l’Association des médecins anesthésistes réanimateurs du Nord.