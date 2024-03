Tanger: saisie de 14.445 comprimés psychotropes et de 250 g de cocaïne

mercredi, 6 mars, 2024 à 0:10

Rabat – Les éléments de la police relevant du district de sûreté de Bni Makada à Tanger ont saisi mardi soir, sur la base de renseignements précis fournis par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), 14.445 comprimés psychotropes et 250 grammes de cocaïne et interpellé un individu âgé de 31 ans pour son implication présumée dans le trafic de drogues et de psychotropes.

Le mis en cause, un repris de justice, a été interpellé à Tanger en flagrant délit de possession de quantités de drogue et de psychotropes, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), précisant que les perquisitions menées à son domicile ont permis la saisie de 14.445 comprimés psychotropes de type Rivotril et de 250 grammes de cocaïne, outre une somme d’argent soupçonnée d’être le butin de cette activité criminelle.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire, ainsi que les éventuelles ramifications de cette activité criminelle.

Cette opération témoigne de l’efficience des interventions sécuritaires menées par les services de la DGSN et de la DGST en vue de lutter contre le trafic de psychotropes qui représentent un danger pour la sécurité et la santé publique, conclut le communiqué.