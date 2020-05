Tanger: saisie à Ksar Sghir d’une cargaison de 863 Kg de chira

jeudi, 28 mai, 2020 à 14:02

Rabat – Le Service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a procédé jeudi, sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à la saisie d’une cargaison de 863 Kg de chira, ainsi qu’à l’interpellation d’un individu aux multiples antécédents judiciaires présumé impliqué dans le trafic international de drogue.

Cette opération sécuritaire effectuée dans un domicile sis au douar Zraraa relevant de la Commune rurale Ksar Sghir près de Tanger, s’est soldée par la saisie de la cargaison des stupéfiants, emballée dans 27 paquets destinés au trafic international, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, ajoutant qu’un individu âgé de 31 ans a été interpellé pour son implication présumée dans cette affaire.

Les perquisitions effectuées dans ce domicile ont permis également la saisie de trois véhicules dont un immatriculé à l’étranger, ainsi que d’une embarcation pneumatique, dotée d’un moteur hors-bord, éventuellement utilisée dans le trafic international de drogue, selon la même source.

Le mis en cause a été placé en garde à vue, alors que les recherches et les investigations se poursuivent sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les autres ramifications de cette activité criminelle et arrêter d’éventuels complices dans cette affaire, conclut la DGSN.