Tanger: Séminaire de partage des résultats d’un projet sur la protection des droits des femmes et de leurs enfants pendant le Covid-19

jeudi, 13 juillet, 2023 à 13:56

Tanger – Un Séminaire de capitalisation et de partage des résultats du projet “Protection des droits des femmes en situation d’extrême vulnérabilité et de leurs enfants pendant la crise du Covid-19 dans la région de Tanger” s’est tenu, jeudi à Tanger, en offrant un espace de dialogue et de débat aux acteurs et bénéficiaires du projet.