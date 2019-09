Tanger-Tétouan-Al-Hoceima: 1ère laryngectomie réussie

vendredi, 20 septembre, 2019 à 20:17

Tanger – La Direction régionale de la Santé de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a annoncé la réussite de la première laryngectomie au sein de la région, opérée à l’hôpital Al Kortobi de Tanger.

Une équipe de médecins et d’infirmiers spécialistes en oto-rhino-laryngologie ont réussi, le mardi 10 septembre, une laryngectomie, a précisé la Direction régionale de la Santé dans un communiqué parvenu à la MAP, notant que le patient est en convalescence.

L’équipe médicale, composée de professeurs universitaires, de médecins du secteur privé et de médecins et infirmiers spécialistes en la matière, ont opéré un patient âgé de 53 ans, qui souffrait de difficultés respiratoires dues à un cancer de la gorge.

Une série d’examens médicaux, de tests en laboratoire, d’examens radiologiques au niveau de la gorge ainsi qu’une biopsie du larynx, ont démontré la nécessité d’une intervention chirurgicale pour retirer le carcinome épidermoïde laryngé, a expliqué la même source, notant q’une laryngectomie totale et un curage ganglionnaire bilatéral ont été opérés lors de l’intervention qui a duré cinq heures et qui s’est déroulée dans de bonnes conditions.

Les résultats des examens radiologiques montrent que l’opération est réussie, le patient étant actuellement en bonne santé, a ajouté la Direction régionale de la Santé, faisant savoir que ce type de chirurgie nécessitait auparavant de transférer le patient dans un centre hospitalier universitaire.

L’expertise de l’équipe de médecins et d’infirmiers, l’ensemble des équipements médicaux disponibles et les efforts conjugués de la Direction régionale, du centre hospitalier universitaire de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, de la délégation provinciale de la Santé de Tanger et de la direction de l’hôpital Al Kortobi, ont permis la réussite de cette opération, a conclu la même source.