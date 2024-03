Tanger-Tétouan-Al Hoceima: plus de 51.000 interventions de la Protection civile en 2023

vendredi, 1 mars, 2024 à 18:48

Tanger – Les unités du commandement régional de la Protection civile de Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont effectué 51.487 interventions en 2023, contre 48.115 une année auparavant.

Selon des données rendues publiques vendredi, ces opérations se répartissent entre 48.459 interventions ambulatoires, 2.015 interventions pour des incendies, et 2.023 interventions de secours, notant que ces interventions ont été marquées par l’efficacité et l’efficience, avec des délais d’intervention à partir de 5 minutes, en fonction de l’éloignement géographique des unités d’intervention.

Ces interventions ont couvert les différentes préfectures et provinces de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, avec 16.565 interventions dans la préfecture de Tanger-Assilah (32%), 8.055 dans la préfecture de M’diq-Fnideq (16%), 7.758 dans la province de Tétouan (15%), 7.059 dans la province de Larache (14%), 5.128 dans la province d’Al Hoceima (10%), 3.111 dans la province de Chefchaouen (6%), 3.079 dans la province d’Ouezzane (6%), et 732 dans la province de Fahs-Anjra (1%).

Les unités de la protection civile dans la région, qui se composent de 882 éléments de différents grades et spécialités, disposent de 77 ambulances, 63 camions de pompiers, 35 véhicules de sauvetage, 83 kits de secours aquatique et 57 véhicules pour l’appui logistique.

A l’occasion de la journée mondiale de la protection civile, le commandement régional de la Protection civile a organisé des journées portes ouvertes, en présence du Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, gouverneur de la préfecture de Tanger-Assilah, Younes Tazi, ainsi que des responsables civils et militaires, et des représentants des instances régionales et provinciales élues.

Dans une déclaration à la presse, le commandant régional de la Protection civile de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, le colonel Redouane Ahassad, a souligné que la Protection civile du Maroc, à l’instar de ses homologues des pays du monde, membres de l’Organisation internationale de la protection civile (OIPC), célèbre la Journée internationale de la protection civile, à travers l’organisation de journées portes ouvertes, sous le thème “La technologie innovante au service de la protection civile”, visant à sensibiliser le public au rôle crucial de la protection civile dans la vie quotidienne et aux mesures à adopter en cas de risques.

“Ces journées sont l’occasion de présenter le bilan annuel des différentes interventions effectuées par la Protection civile en matière de sauvetage, d’assistance et de lutte contre les incendies”, a-t-il relevé, soulignant que le thème de cette année, choisi par l’OIPC, met en lumière l’importance de la technologie dans la gestion des risques.

Il a également mis l’accent sur les efforts considérables déployés par la Direction générale de la Protection civile pour fournir aux commandements régionaux des véhicules dotés de moyens de communication modernes, de drones pour faciliter les opérations de reconnaissance, ainsi que de cartes interactives modernes pour optimiser les opérations de secours et de sauvetage.