Tanger-Tétouan-Al Hoceima: Approbation de plusieurs projets économiques, environnementaux et culturels

lundi, 4 mars, 2024 à 21:29

Tanger – Le Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, réuni lundi en session ordinaire du mois de mars, a approuvé, à l’unanimité, les 52 points à l’ordre du jour, comprenant plusieurs conventions et projets structurants à caractère économique, social, culturel et environnemental.

S’exprimant lors de cette session, qui s’est déroulée en présence du Wali de la région, Younes Tazi, le président du Conseil régional, Omar Moro, a souligné que le Conseil a poursuivi la mise en œuvre de projets programmés dans le cadre du Plan de développement régional, après son approbation par le ministère de l’Intérieur, notant que le rythme de réalisation de ces projets est en phase avec l’agenda établi.

M. Moro a relevé que cette session se tient dans un contexte national marqué par la réalisation de progrès importants en matière de consolidation des bases de l’Etat social, en application des Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, ainsi que dans un contexte régional marqué par la poursuite des investissements et des efforts de développement, relevant que le Conseil régional est déterminé à réaliser “la justice territoriale en tant que moyen de consolider la justice sociale”.

Dans ce cadre, le Conseil a approuvé une convention relative à la réutilisation des eaux usées pour l’arrosage des espaces verts à Al Hoceima, la création de deux centres pour l’enfouissement et la valorisation des déchets à Tétouan et à Ouezzane, la protection des communes d’Amtar (Chefchaouen) et d’Ain Dorij (Ouezzane) contre les inondations des bassins hydrauliques environnants, et une convention de partenariat pour la réalisation de stations mobiles de dessalement d’eau de mer, la mise à niveau et le renforcement de la protection des forêts contre les incendies à Tanger, le financement et la réalisation de plusieurs petits barrages et bassins collinaires, ainsi que l’acquisition de filets de pêche maillants dérivants pour les bateaux de pêche de poissons pélagiques sur le littoral méditerranéen.

Le Conseil a également adopté une convention visant à renforcer les infrastructures routières dans la province de Fahs-Anjra, la réalisation d’études de qualité et l’avant-projet de la vision future des services de chemins de fer à Tanger et dans la région, l’aménagement des espaces publics et la structuration des quartiers sous-équipés dans plusieurs villes et communes, en l’occurrence Tétouan, Al Hoceima, Ouezzane, Tanger, M’diq, Chefchaouen, Fnideq, Martil et la province de Fahs-Anjra.

S’agissant du volet économique, cette session a été marquée par l’adoption d’une annexe à la convention de partenariat pour la valorisation de l’agropole du Loukkos à Larache, de conventions portant création d’une zone d’activités économiques, industrielles et artisanales dans la province de Fahs-Anjra et l’observatoire régional de la veille stratégique et de l’intelligence territoriale et économique, ainsi que l’approbation de l’amendement d’une décision fiscale fixant le prix de redevance sur l’exploitation des mines.

Au niveau sportif, plusieurs annexes de conventions visant à appuyer les clubs et équipes de football dans la région, ainsi que de handball, basketball, volleyball, cyclisme et handisport, ont été adoptées lors de cette session.

Sur le volet culturel, le Conseil a approuvé la convention de partenariat portant création et gestion du théâtre municipal à Chefchaouen, l’appui et l’organisation d’une manifestation à l’occasion de la journée internationale du Jazz (International Jazz-Day), en partenariat avec l’UNESCO, tandis que sur le plan social, les membres du Conseil ont adopté une convention-cadre relative à l’appui des services destinés aux jeunes, le projet d’achèvement de l’aménagement du centre médico-légal à Tanger, l’appui à la recherche scientifique dans le domaine de l’épidémiologie, à travers la contribution à la création et l’équipement d’un laboratoire d’épidémiologie à la Faculté de médecine et de pharmacie à Tanger, ainsi que la création et la gestion d’un centre de formation professionnelle dans la commune de Bab Berred (province de Chefchaouen).

Concernant la gouvernance territoriale, les membres du Conseil ont adopté les projets de 8 conventions relatives à l’organisation et l’encadrement de sessions de formations au profit des membres des conseils communaux des préfectures et provinces de la région, la création du groupement des collectivités territoriales Tamuda Bay pour la coopération et le développement (M’diq-Fnideq) et le groupement des collectivités territoriales Taazor (Fahs-Anjra).

Au niveau de la coopération internationale, cette session a été ponctuée par l’adoption du deuxième plan d’action du partenariat pour un gouvernement ouvert du Conseil régional 2024-2026, et le soutien au projet visant à faire de la ville de Tétouan une commune ouverte pour approbation, en plus d’une convention de partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résident à l’étranger et la Fondation de coopération allemande, ainsi que deux mémorandums d’entente avec le programme des Nations Unies (ONU Habitat), pour la mise en place d’un programme de coopération et d’appui technique et stratégique, et avec le programme du Fonds d’équipement des Nations Unies (UNCDF) pour réduire la consommation d’énergie et instaurer l’efficacité énergétique au niveau de l’éclairage public dans les villes de la région.

Cette session a également été marquée par l’approbation d’une convention-cadre avec le ministère de la transition énergétique et du développement durable, le ministère de l’Industrie et du commerce, la fondation de la maison méditerranéenne du climat, et l’organisation des cités et gouvernements locaux unis en Afrique (CGLU Afrique), afin de réduire les émissions de CO2 dans les zones industrielles de la région.