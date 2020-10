Tanger-Tétouan-Al Hoceima: Le Conseil de la région approuve son budget et des projets économiques et sociaux

lundi, 5 octobre, 2020 à 17:55

Tanger – Le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a approuvé, à l’unanimité durant sa session ordinaire du mois d’octobre tenue lundi à Tanger, son projet de budget pour l’exercice 2021 d’un montant de 695 millions de dirhams.

Selon un exposé présenté lors de cette session présidée par la présidente de la région, Fatima El Hassani, en présence du Wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, le projet du budget a été élaboré en prenant en compte les moyens financiers et humains, les projets de développement régional, l’accompagnement des chantiers vitaux en cours à l’instar du renforcement du réseau routier, l’approvisionnement du milieu rural en eau potable et en électricité, le soutien au secteur de la formation professionnelle, le domaine social et la santé, la promotion de l’économie et de l’emploi, la nécessité d’attirer les investissements ainsi que le soutien de la culture et du tourisme.