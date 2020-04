Tanger-Tétouan-Al Hoceima: Des contributions au Fonds spécial de gestion de la pandémie du Covid-19

mercredi, 1 avril, 2020 à 14:49

Tanger – Plusieurs instances, institutions et communes de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima ont annoncé leurs contributions au Fonds spécial de gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), mis en place sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI.

Tenant compte des valeurs de solidarité qui caractérisent la société marocaine et en réaction à l’initiative royale de créer un Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus “Covid-19”, la Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée a décidé de contribuer par un montant d’un million de dirhams, expliquant que cette décision intervient en concertation avec les professionnels qui ont également contribué au Fonds.

De même, le Conseil de la préfecture de Tanger-Asilah a apporté un montant d’un million de dirhams, alors que le président et les membres du Conseil ont fait don de leurs indemnités du mois de mars 2020 au Fonds spécial visant à couvrir les dépenses de santé, soutenir l’économie nationale et préserver les postes d’emploi.

Quant à la commune d’Ouezzane, l’ensemble des membres de son bureau et les présidents des commissions ont fait don d’un mois de leurs indemnités mensuelles au Fonds spécial, appelant les citoyens à poursuivre leur adhésion aux mesures de prévention mises en place à cet égard par les autorités publiques.

La commune de Chefchaouen a également annoncé faire don d’un mois d’indemnités du président du conseil, des vices-présidents et des présidents des commissions et des vices-présidents, ainsi que du secrétaire du Conseil et de son adjointe.

Dans la même veine, le président et les membres du bureau de la commune de Melloussa dans la province de Fahs-Anjra, ont décidé de faire don d’un mois d’indemnités au Fonds spécial de gestion de la pandémie.

Par ailleurs, dans la ville de Chefchaouen, l’Association “Assdikae Al Moatamid” a fait don de 5.000 Dh au Fonds spécial, saluant les mesures préventives prises par les autorités publiques pour faire face à cette pandémie et préserver la santé des citoyens.