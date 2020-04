Tanger-Tétouan-Al Hoceima: Distribution de produits et matériels de stérilisation aux collectivités territoriales de la région

vendredi, 10 avril, 2020 à 23:33

Tanger – Le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a lancé, vendredi, une opération de distribution de produits et matériels de stérilisation aux collectivités territoriales de la région et ce, dans le cadre de l’appui aux efforts visant à lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Le Conseil précise dans ce sens que le premier lot de ces produits et matériels de désinfection a été remis, vendredi, aux différentes collectivités territoriales des provinces de Fahs-Anjra et de Tétouan et de la préfecture de Tanger-Asilah, expliquant que l’opération profitera aux autres provinces de la région dès le début de la semaine prochaine.

Ainsi, les huit préfectures et provinces de la région bénéficieront de 16 tonnes de produits de stérilisation pour faire face à cette pandémie, notant que le conseil de la région a alloué plus de 7 millions de dirhams pour couvrir les besoins des 146 collectivités territoriales en produits, outils et matériels de stérilisation, dans le cadre de l’appui aux efforts déployés par les responsables du secteur de la Santé dans la région.

Cette contribution s’ajoute un montant global de 16 millions de dirhams, à raison de deux millions de dirhams par province et préfecture, alloué par le Conseil pour couvrir les besoins en denrées alimentaires au profit des habitants affectés par l’état d’urgence sanitaire, et ces aides seront distribuées prochainement.

Par ailleurs, la présidente du Conseil de la région, les membres du Bureau et les présidents des groupes politiques et des commissions et leurs adjoints avaient décidé de faire don d’un mois de leurs indemnités au profit du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Covid-19.