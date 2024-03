Tanger-Tétouan-Al Hoceima : Lancement de 27 centres de santé urbains et ruraux

dimanche, 10 mars, 2024 à 12:18

Assilah – Le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Khalid Ait Taleb a procédé, samedi à Assilah, au lancement des services de 27 centres de santé urbains et ruraux, au niveau des provinces et préfectures relevant de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.