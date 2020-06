Tanger-Tétouan-Al Hoceima: Lancement du programme régional de promotion du leadership d’affaires

lundi, 8 juin, 2020 à 22:52

Tanger- La Wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a annoncé le lancement du programme d’amélioration du revenu et d’inclusion économique des jeunes qui s’inscrit dans le cadre du projet “Appui à l’intégration économique des jeunes au Maroc”.

Dans le cadre de la mise en oeuvre des objectifs de la 3ème phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) 2019-2023, la Wilaya a lancé un appel à manifestation au profit des associations de la société civile souhaitant offrir des services adaptés aux jeunes dans les différentes provinces et préfectures de la région, à travers l’appui technique aux jeunes, l’accès aux opportunités économiques disponibles au niveau de la région, le soutien et l’accompagnement durant les différentes phases de création d’entreprises.

L’objectif étant de promouvoir et de développer l’esprit d’entrepreneuriat chez les jeunes dans la région à travers la mise en place d’un mécanisme d’appui technique et financier adapté aux différentes phases de pré et post-création d’une entreprise, permettant de dynamiser la création d’entreprises chez les jeunes et d’assurer la durabilité des entreprises créées et l’amélioration de leur rendement.

Au delà de la création d’opportunités économiques pour les jeunes, le programme ambitionne de mettre en place une approche pilote de déploiement des programmes publics de soutien et de promotion du leadership d’affaires, via le recours à des acteurs associatifs expérimentés afin de toucher un plus grand de bénéficiaires, tout en assurant un appui et un suivi de qualité et une évaluation rigoureuse.

Il a également pour but de déployer un mécanisme d’évaluation de l’appui technique et financier devant aider à surmonter les différentes contraintes identifiées en matière de développement de l’entrepreneuriat chez les jeunes, outre la mise en œuvre d’une offre d’appui qui couvre de façon homogène et continue toute la chaîne de valeur de promotion du leadership d’affaires, à savoir la mise à disposition d’un accompagnement technique pendant la phase précédant la création de l’entreprise, et d’un accompagnement technique et financier pendant la phase post-création.

Ainsi, des concours seront organisés pour la sélection des meilleures idées, en termes d’innovation et de créativité, qui prennent en considération les filières de production qui caractérisent la région. Ces concours cibleront les jeunes de nationalité marocaine résidant dans la région et âgés entre 18 et 34 ans, porteurs d’idées ou d’un projet de développement d’une activité économique viable.

Ledit programme, objet de cet appel à manifestation d’intérêt, couvrira les différentes provinces relevant de la région (préfecture Tanger-Assilah et les provinces de Tétouan, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Larache et Ouezzane) qui souhaitent s’attacher les services d’associations d’appui à l’entrepreneuriat qui doivent être, bien évidemment, capables de fournir des services de sensibilisation et d’accompagnement à un nombre bien défini de porteurs de projets et de jeunes entrepreneurs.

Cet appel s’adresse en particulier aux associations répondant aux critères d’éligibilité, notamment une expérience et expertise d’au moins trois ans dans le domaine d’accompagnement du leadership d’affaires, plus particulièrement au Maroc, une connaissance du territoire et ses potentialités économiques et un potentiel de fournir des services de proximité aux bénéficiaires dans les provinces et préfectures de la région, et d’offrir un service spécifique aux catégories cibles du programme, notamment les jeunes démunis et les femmes.

Pour plus d’informations sur les critères d’éligibilité, les associations intéressées peuvent prendre contact avec les Divisions de l’Action Sociale au niveau des préfectures et provinces relevant de la région, adresser un courrier électronique à l’adresse mail (plateforme.indh@gmail.com), ou encore visiter le site ”www.indh-tangerassilah.com”.

Lesdites associations doivent déposer leurs dossiers de candidature, au plus tard le 15 juin courant, au Bureau d’ordre de la Wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.