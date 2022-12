Tanger-Tétouan-Al Hoceima: Lancement de la plateforme numérique du programme Jisr pour l’autonomisation et le leadership

vendredi, 16 décembre, 2022 à 19:00

Tanger – La plateforme numérique du programme “Jisr pour l’autonomisation et le leadership”, visant à faciliter l’autonomisation des femmes dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, a été lancée, vendredi à Tanger, lors d’une rencontre présidée par la ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Aawatif Hayar.

Ce lancement intervient en application de la convention de partenariat entre le ministère de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, la wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et le Conseil de la région, visant la mise en œuvre d’un programme d’inclusion sociale au niveau des préfectures et provinces de la région.

Cette plateforme électronique est destinée à faciliter l’inscription des femmes au programme Jisr pour l’autonomisation et le leadership, avec l’objectif d’inscrire les femmes issues de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima dans ce programme. Les bénéficiaires pourront compter sur l’accompagnement de l’Entraide nationale et de l’Agence de développement social (ADS), en collaboration avec les services de la préfecture et des provinces de la région.

Pierre angulaire de la nouvelle stratégie «Jisr» du ministère de la Solidarité, de l’insertion Sociale et de la famille, le programme vise à faciliter l’accès des femmes au marché du travail, et à développer l’entrepreneuriat féminin en les accompagnant et en les formant au niveau territorial, afin d’améliorer leur expertise et leurs compétences dans le domaine de la création d’entreprise et de réduction des disparités sociales et régionales.

Dans une allocution lors de cette rencontre, Mme Hayar a indiqué que le lancement de cette plateforme numérique s’inscrit dans le cadre de l’application des Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI visant à assurer la convergence des programmes gouvernementaux dans le domaine social et promouvoir la pleine participation des femmes dans tous les secteurs, en plus d’améliorer leur situation dans la société.

Ce processus reflète le niveau de partenariat distingué entre le ministère et le conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, sixième région où il a été procédé au lancement de cette plateforme électronique, a-t-elle dit, soulignant que compte tenu de l’importance de l’autonomisation économique des femmes, le ministère s’est efforcé d’accélérer la mise en œuvre de ce projet.

Il s’agit aussi de mettre en pratique les recommandations du Nouveau modèle de développement (NMD) qui consacre la place de la région en tant que plateforme principale de convergence des politiques sectorielles et de solidarité entre l’ensemble des acteurs, ainsi que de contribuer à la réalisation des objectifs du programme gouvernemental 2021-2026, visant à porter à 30 pc le taux des femmes actives.

La ministre a également mis en avant les potentialités de cette région pour réaliser le développement durable, mettant l’accent sur les grandes disparités entre les hommes et les femmes sur le marché du travail, avec un taux d’activité des hommes qui est quatre fois plus élevé par rapport au taux d’activité des femmes, selon les chiffres du Haut-commissariat au plan (HCP) datant de 2020.

Mme Hayar a, à cet égard, formulé l’espoir de voir le programme Jisr pour l’autonomisation et le leadership contribuer à relever ce défi, en parallèle avec les autres programmes mis en place par le ministère à l’échelle territoriale et ce pour parvenir à la concrétisation de l’Etat social, notant que cet objectif ne peut être atteint sans l’adhésion de l’ensemble des acteurs territoriaux.

Et de rappeler que le programme “Jisr” qui mise sur la proximité, la digitalisation et la durabilité, s’inscrit dans le deuxième axe de la nouvelle stratégie du ministère, qui s’articule autour de 3 axes, le premier portant sur l’inclusion sociale à travers des mécanismes sociaux de qualité, la digitalisation et la modernisation du pôle social et le deuxième concernant l’activation de l’égalité, l’autonomisation et le leadership pour promouvoir la place des femmes dans la société, en plus de l’axe dédié à la famille et au renforcement du lien social et solidaire.

De son côté, le Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, a relevé que la région connaît une dynamique tangible en ce qui concerne les projets et programmes qui visent à promouvoir les conditions de la femme en application des Hautes directives royales, faisant savoir que le taux d’activité des femmes dans le tissu économique atteint 26% dans la région, contre 21% au niveau national, selon les données du HCP,

“Il s’agit d’un acquis important qu’il convient de renforcer grâce aux efforts concertés de toutes les parties prenantes et en faisant appel au mécanisme de coordination et à la convergence des programmes”, a-t-il dit.

Pour sa part, le président du Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Omar Moro, a souligné l’importance de cette étape dans le processus de facilitation de l’accès des femmes au marché du travail, en accompagnant la catégorie cible, à l’instar du programme de qualification et d’autonomisation des femmes et des filles issues des milieux précaires, notamment le programme “Régions émergentes”, considéré comme une expérience pionnière dans la région, car il a contribué à la réduction des disparités sociales et à la création de plus de 400 emplois au profit de femmes et de filles bénéficiaires.

M. Moro a noté, à cet égard, le plein engagement du Conseil de la région pour la mise en œuvre du programme “Jisr pour l’autonomisation et le leadership”, soulignant que le conseil compte consacrer une partie du programme de développement régional 2022-2027 aux projets et programmes destinés aux groupes sociaux les plus vulnérables, y compris les femmes qui seront au cœur de ces projets.

Cette rencontre, tenue en présence notamment d’élus et de responsables centraux et régionaux des départements concernés, a été marquée par un exposé sur cette plateforme numérique destinée à faciliter le déploiement du programme Jisr pour l’autonomisation et le leadership au niveau de la région de de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.