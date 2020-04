Tanger-Tétouan-Al Hoceima: Remise de 8 camions-citernes pour renforcer les opérations de désinfection

lundi, 27 avril, 2020 à 17:28

Tanger – Le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hocema a remis aux autorités locales huit camions-citernes à usages multiples, et ce afin de renforcer les opérations de stérilisation et de désinfection menées au niveau des préfectures et provinces de la région.

Ces camions-citernes, remis aux autorités locales en présence du Wali de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia et la présidente du Conseil régional, Fatima El Hassani, ont été acquis grâce à une enveloppe de plus de 7 millions de dirhams (MDH), comprenant une quantité importante de produits de stérilisation et de désinfection.

Un calendrier détaillé sera mis en place, en coordination avec les autorités locales et sanitaires, afin que l’ensemble des préfectures et provinces de la région puissent bénéficier des outils et matériel mis à leur disposition par le bureau de région, en accordant un soin particulier aux villes ayant enregistré les plus grands nombres de contaminations au coronavirus, notamment Tanger, Tétouan et Larache.

Le Conseil régional a remis aux autorités locales 8 camions-citernes acquis par le bureau de la région dans le cadre des mesures prises en application des hautes instructions royales visant à conjuguer les efforts de l’ensemble des intervenants pour lutter contre la propagation du coronavirus, a indiqué Mme El Hassani dans une déclaration à la presse, rappelant dans ce sens la solidarité et la mobilisation générale de la société marocaine et ses forces vives afin de contribuer au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du Coronavirus (Covid-19).

L’acquisition de ces camions-citernes contribuera au renforcement des efforts de lutte contre le virus et sa propagation dans les provinces et préfectures de la région, a-t-elle expliqué, notant que l’utilisation de ces camions-citernes débutera à Tanger et les villes de la région les plus touchées par la pandémie, notamment Tétouan, Larache et Ksar El Kébir, et ce conformément à un plan qui sera établi par les autorités locales.

Le Conseil de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima a adhéré, à travers l’ensemble de ses composantes, aux initiatives solidaires menées en ces circonstances exceptionnelles, a ajouté la présidente dudit Conseil, rappelant que les camions-citernes et les produits de stérilisation ont été acquis grâce à une enveloppe de plus de 7 MDH.

Par ailleurs, elle a fait savoir que les initiatives menées par le Conseil dans le cadre de l’élan de solidarité et les mesures préventives visant à contenir le coronavirus ont nécessité un budget d’environ 28 MDH, dont 16 MDH ont été alloués à l’achat d’aides alimentaires au profit des familles impactées par la pandémie, à hauteur de 2 MDH par province.

Mme El Hassani a également tenu à saluer les efforts consentis par les autorités locales, publiques et sanitaires afin d’assurer une bonne application des mesures préventives visant à contenir le coronavirus, appelant les citoyens à se conformer aux dispositions de l’état d’urgence sanitaire.