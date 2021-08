Tanger-Tétouan-Al Hoceima: le RNI en tête des élections des Chambres professionnelles

samedi, 7 août, 2021 à 13:24

Tanger – Le Rassemblement national des Indépendants (RNI) est arrivé en tête des élections des Chambres professionnelles au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, selon les résultats annoncés samedi.

Le RNI a, en effet, obtenu 66 sièges sur les 256 réservés à la région, suivi du Parti de l’Istiqlal avec 42 sièges, du Parti Authenticité et Modernité avec 29 sièges, de l’Union socialiste des Forces populaires (USFP) avec 18 sièges, de l’Union constitutionnelle (UC) avec 14 sièges, du Mouvement populaire (MP) avec 9 sièges, du Parti de la Justice et du Développement (PJD) avec 7 sièges, puis le parti Al Amal et le parti de l’Equité avec un siège chacun, tandis que les Sans appartenance politique (SAP) ont décroché 53 sièges.

Ainsi, au niveau de la Chambre du commerce, d’industrie et des services, les SAP ont décroché 28 sièges, soit 28,87% des sièges à pourvoir à l’échelle de la région (97 sièges), suivis du RNI avec 23 sièges (23,71%), du PI avec 14 sièges (14;43%), du PAM avec 12 sièges (12,37%), puis de l’USFP avec 8 sièges (8,25%), et enfin du PJD, de l’UC et du MP avec 4 sièges chacun (4,12%).

Pour ce qui est de la Chambre d’Artisanat, les SAP sont arrivés en tête avec 14 sièges, soit 25% des 56 sièges consacrés à la région, suivis du PAM avec 11 sièges (19,64%), du PI avec 10 sièges (17,86%), du RNI avec 7 sièges (12,50%), de l’USFP avec 5 sièges (8,93%), du PJD avec 3 sièges (5,36%), puis du MP et de l’UC avec deux sièges chacun, et enfin du parti Al Amal et du Parti de l’équité avec un siège chacun (1,79%).

S’agissant de la Chambre de la Pêche maritime, les SAP et le RNI ont occupé la première position avec 10 sièges chacun sur les 28 que compte la région (35,71%), suivis du PI et de l’USFP avec 4 sièges chacun (14,29%).

Concernant la Chambre d’Agriculture, le RNI a obtenu 26 sièges sur les 69 que compte la région (37,68%), suivi du PAM avec 16 sièges (23,19%), du PI avec 14 sièges (20,29%), de l’UC avec 8 sièges (11,59%), puis du MP avec 3 sièges (4,35%), et enfin de l’USFP et des SAP avec un siège chacun (1,45%).