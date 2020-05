Tanger-Tétouan-Al Hoceima: La situation épidémiologique demeure maîtrisée et comparable à la moyenne nationale (responsable)

Tanger – La situation épidémiologique dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima demeure “maîtrisée et comparable à la moyenne nationale”, a affirmé le chef du service Santé publique de la Direction régionale de la Santé de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Dr Adam Laklai.

Plusieurs indices prouvent que ”nous sommes sur la bonne voie”, a précisé Dr Laklai dans un entretien accordé à la MAP, faisant savoir que le taux de létalité actuel au niveau de la région est de 3,3%, le taux de guérison s’établit entre 77 et 81%, tandis que le nombre de cas de contamination enregistrés a atteint, jusqu’au vendredi après-midi, 1.080, soit 28 cas positifs par 100.000 habitants.

La situation épidémiologique dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, quoique stable, évolue en dents de scie, avec des phases à nombre de cas positifs moindre, puis des phases de pic, a-t-il expliqué, précisant que cela dépend de l’apparition de nouveaux clusters ainsi que de la cadence des prélèvements.

S’agissant de la hausse du nombre des cas confirmés de contamination au Covid-19 cette dernière semaine au niveau de la région, Dr Laklai a assuré que cette tendance est normale étant donné que la Direction régionale de la Santé a élargi et augmenté le nombre des tests. “Les mesures de la levée progressive du confinement avec la reprise des activités industrielles ont également fait que nous avons relevé de nouveaux cas, que ce soit au niveau des sites professionnels ou dans l’entourage et les familles des cas déjà testés positifs”, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le responsable a rappelé que dans le cadre des moyens mobilisés par la Direction régionale de la Santé pour faire face à la pandémie, il a été procédé à la réactivation depuis fin janvier du Centre régional d’opérations d’urgence en santé publique (CROUSP). Une coordination intersectorielle, la collaboration avec les autorités compétentes et un plan d’action régional de veille et de riposte ont été établis dans ce sens, a-t-il noté.

Sur le plan des ressources humaines, des équipes d’intervention rapide ont été mobilisées au niveau des provinces et préfectures relevant de la région, tout en assurant des formations ainsi que la formation continue, a indiqué Dr Laklai, faisant état du déploiement de plus de 1.100 personnels de santé, toutes catégories confondues (professeurs du CHU et de la Faculté de médecine, techniciens, infirmiers, spécialistes, généralistes, gestionnaires …).

En termes de capacité litière, le responsable a fait savoir que la Direction régionale de la Santé a dédié plus de 880 lits à la prise en charge médicale des cas de contamination au Covid-19, comprenant une partie hospitalière ainsi que certaines structures hôtelières et une polyclinique CNSS, mobilisées par précaution pour ne pas tomber dans un problème d’occupation de lits.

“Parmi ces 880 lits, 65 ont été dédiés à la réanimation des cas graves et sévères du Covid-19”, a-t-il fait savoir, notant que côté équipements, consommables et autres protections pour le personnel de santé, la Direction régionale de la Santé a sollicité le ministère et les autorités pour avoir un stock suffisant afin d’assurer la sécurité et le travail quotidien du personnel de santé que ce soit au niveau du terrain ou au sein des sites d’hospitalisation.

Dr Laklai a aussi évoqué la collaboration de la Direction régionale de la Santé avec le laboratoire de l’Institut national d’hygiène pour les analyses virologiques avant que la région ne dispose de ses propres laboratoires de microbiologie, un au niveau du centre d’oncologie de Tanger et l’autre dans le Centre hospitalier provincial de Tétouan.

En outre, le responsable a assuré que la Direction régionale de la Santé a mis en place, à l’instar du ministère de la Santé, plusieurs axes pour accompagner au mieux le déconfinement, notamment l’augmentation de l’offre de soins en termes de dépistage virologique à Tanger et à Tétouan et l’élaboration d’un plan d’action de détection précoce et de dépistage qui visera une grande échelle de la population en priorisant certaines catégories comme les contacts des cas positifs, les acteurs du secteur économique, les collectivités fermées ainsi que les catégories vulnérables.

Il est à noter que le lancement prochain de l’application “Wiqaytna” par le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Santé permettra également d’assurer la traçabilité des contacts des cas positifs, a conclu Dr Laklai.