Tanger-Tétouan-Al Hoceima: Vastes opérations de stérilisation aux niveaux urbain et rural

mardi, 17 mars, 2020 à 15:30

Tanger – Les villes, les centres ruraux et les agglomérations relevant de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima connaissent de vastes opérations de stérilisation et de désinfection afin de lutter contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

A Tanger, ces opérations de stérilisation et de désinfection ont concerné les gares, les bus et les taxis, ainsi que les services publics, les marchés, les rues et les espaces publics, et s’inscrivent dans le cadre d’une campagne de prévention menée par les différents services sous la supervision des autorités locales.

Les deux sociétés chargées de la gestion déléguée de la propreté ont veillé à multiplier les opérations de lavage mécanique et de stérilisation au niveau des rues et des conteneurs à déchets, se focalisant également sur les marchés publics et les marchés de proximité. Les deux sociétés ont également veillé à distribuer des masques et des gants aux travailleurs et aux conducteurs, à prendre les précautions nécessaires et à utiliser les stérilisateurs et les désinfectants au niveau des lieux de rassemblement des travailleurs.

Les bus de transport en milieu urbain sont aussi soumis à une stérilisation périodique en application des mesures préventives pour lutter contre la pandémie du Covid19, et ce conformément aux instructions du ministère de la Santé. Des affiches de sensibilisation ont également été mises en place au niveau des bus, de même que les stérilisateurs et désinfectants nécessaires pour nettoyer les surfaces directement en contact avec les mains des passagers.

S’agissant de la ville de Tétouan, les équipes médicales et administratives relevant de la commune déploient tous les efforts afin de protéger la santé des citoyens ainsi que leur environnement, notamment les services administratifs et publics, les bus de transport en commun, les taxis ainsi que les marchés communaux.

Ces opérations se poursuivront à un rythme encore plus élevé, jusqu’à l’éradication de ce virus, a indiqué la commune de Tétouan, saluant la coopération des citoyens pour la réussite de ces campagnes menées en parfaite coordination avec l’ensemble des intervenants au sein de la ville.

Quant à la ville de Chefchaouen, elle a connu le lancement des opérations de stérilisation et de désinfection samedi soir, opérations qui se poursuivent encore pour stériliser l’ensemble des services publics, des espaces et des rues de la ville. Cette initiative, qui se poursuivra en coordination avec la préfecture de la province et les services de la Santé, vise à lutter contre la propagation du Covid19.

Par ailleurs, la ville d’Al Hoceima et les communes relevant de la province connaissent, à l’instar des autres villes de la région, les mêmes opérations de stérilisation et de désinfection, aux côtés d’une campagne de sensibilisation quant à l’adoption de gestes et de pratiques visant à la lutter contre la transmission du virus entre les citoyens.

Dans la ville de Ouezzane, un programme quotidien a été mis en place pour assurer la stérilisation et la désinfection des espaces et services publics, ainsi que les transports en communs. Un total de trois comités composés d’élus, d’autorités locales et des services de la Santé, ont été mis en place pour superviser ces opérations.