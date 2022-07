Tanger-Tétouan-El Hoceïma: Campagne de sensibilisation sur les dangers de la baignade dans les retenues des barrages

samedi, 2 juillet, 2022 à 20:27

Tétouan – L’Agence du Bassin hydraulique du Loukkos organise jusqu’au 8 juillet une campagne de sensibilisation sur les dangers de la baignade dans les retenues des barrages.

Cette campagne de sensibilisation, lancée sous la supervision de la direction générale de l’eau relevant du ministère de l’équipement et de l’eau, s’inscrit dans le cadre des mesures prises chaque année par l’Agence du Bassin hydraulique du Loukkos en vue de prévenir contre les risques et les dangers que représente la baignade dans les retenues des barrages.

Elle est organisée en coordination avec les autorités locales au niveau de 24 communes jouxtant les 13 grands barrages relevant de l’Agence du Bassin hydraulique du Loukkos sous le signe “Non à la baignade dans les lacs des barrages, notre vie est précieuse, préservons-là”.

Cette campagne vise à communiquer directement avec la population riveraine des cours d’eau et des barrages, en particulier avec les enfants et les jeunes qui font souvent de ces endroits des piscines et des destinations pour la baignade, ignorant les dangers qu’ils représentent pour leur vie.

A travers cette campagne, les services de l’Agence du Bassin hydraulique du Loukkos ambitionnent une prise de conscience collective quant aux dangers de la baignade dans les retenues des barrages.

Outre la distribution de supports de sensibilisation aux populations cibles (affiches, flyers…), cette campagne prévoit également la mise en place de panneaux de signalisation au niveau des sites de barrage indiquant que la baignade est strictement interdite, ainsi que la diffusion de programmes d’information et de sensibilisation à travers les médias locaux et nationaux.