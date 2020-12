Tanger: Trois interpellations pour trafic de drogue et de psychotropes

vendredi, 18 décembre, 2020 à 23:01

Le Centre international de médiation et d’arbitrage Nord (CIMANord) a été lancé, vendredi à Tanger, avec comme objectifs de diffuser la culture de médiation et d’arbitrage et de contribuer à l’amélioration du climat des affaires à travers l’organisation de rencontres et séances au profit des acteurs économiques de la région.