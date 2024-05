Taounate: 446 projets et opérations de l’INDH pour promouvoir la santé maternelle et infantile

mardi, 21 mai, 2024 à 8:33

Taounate – Quelque 446 projets et opérations ont été réalisées ou programmés, entre 2019 et 2023 à Taounate, pour promouvoir la santé maternelle et infantile dans le cadre du quatrième programme “Impulsion du capital humain pour les générations montantes de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Selon les données présentées lors d’une rencontre de communication organisée, lundi, en célébration du 19ème anniversaire de l’INDH, en présence du gouverneur de la province, Saleh Daha, ces projets concernaient notamment la construction et l’équipement de centres de santé et de maternités, l’acquisition d’unités médicales mobiles, la réhabilitation et l’équipement de maternités et l’organisation de caravanes médicales.

Le chef de la Division de l’Action Sociale (DAS), Amine Naoufal Amjid a fait état, dans ce cadre, d’un total de 1076 projets et opérations réalisés et programmés entre 2019 et 2023 dans le cadre des quatre programmes de l’INDH.

Intervenant à cette occasion, M. Daha a souligné la pertinence du thème choisi cette année pour la célébration du 19ème anniversaire de l’INDH à savoir “Les 1.000 premiers jours de la vie: fondement de l’avenir de nos enfants”, mettant l’accent sur l’intérêt porté par l’Initiative aux générations montantes, depuis la petite enfance, en orientant ses efforts vers le développement du capital humain en général.

Le responsable territorial a passé en revue, également, les orientations stratégiques de la troisième phase de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, qui vise à consolider les acquis et à réorienter ses programmes dans le but de développer le capital humain et accompagner les générations montantes en appuyant les groupes vulnérables.

De son côté, le délégué provincial de la santé et la protection sociale à Taounate, Mohamed Hassani a présenté un exposé sur les “1000 premiers jours de la vie de l’enfant”, mettant l’accent sur l’importance majeure de l’allaitement maternel, d’une alimentation équilibrée et des soins de santé pour le développement du capital humain des générations montantes.

Le gouverneur de la province et la délégation l’accompagnant se sont enquis, par ailleurs, du déroulement de la caravane médicale organisée, en marge de cette rencontre, pour promouvoir la santé maternelle et infantile.