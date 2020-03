Taounate : 80pc des élèves bénéficient de l’enseignement à distance

mercredi, 25 mars, 2020 à 13:55

Taounate – Un total de 106.299 élèves de la province de Taounate bénéficient de l’enseignement à distance à la date du lundi 23 mars, soit 80pc du total, a indiqué le directeur provincial de l’éducation nationale à Taounate, Mohamed Lghoury.

Ce chiffre englobe le cycle primaire (68.225), l’enseignement qualifiant (11.789) et le secondaire collégial (26.285), a précisé M. Lghoury, dans une déclaration à la MAP, assurant que ce nombre ‘’connaitra certainement une hausse, à la faveur de l’initiative des trois sociétés de télécommunications (Maroc Telecom, Orange et Inwi), qui ont décidé d’offrir temporairement à titre gracieux l’accès à tous les sites et plateformes de l’enseignement et la formation à distance, mis en place par le ministère de tutelle’’.

Il a également mis en avant la contribution des chaînes de la Société nationale de radio et de télévision, qui ont commencé à diffuser des cours numériques scolaires aux côtés de la chaîne culturelle.

Le responsable a émis l’espoir de voir l’enseignement à distance toucher tous les élèves, grâce à l’usage de la plateforme intégrée ‘’TEAMS’’ dans le système de l’enseignement à distance, notant que tous ces outils alternatifs s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan de continuité pédagogique et de la diversification des moyens disponibles dans le domaine de l’enseignement à distance.

Le directeur provincial de l’éducation nationale à Taounate n’a pas manqué de mettre l’accent sur le rôle ‘’crucial’’ des manuels scolaires et de l’implication des parents et des tuteurs d’élèves dans la poursuite et la réussite de l’opération d’éducation et de formation.

La direction provinciale du MEN œuvre à l’élaboration d’un programme intense de soutien pédagogique pour les élèves, selon les cycles pédagogiques et les matières scolaires dès la reprise des études, a-t-il poursuivi.

Il a par la même occasion salué l’implication et la mobilisation de l’équipe pédagogique de la direction provinciale et sa contribution à la production de ressources numériques et de cours vidéo, qui seront diffusés sur la plateforme ”TelmideTICE” et la Chaîne culturelle, sous la supervision des inspecteurs, tout en rappelant l’importance d’autres outils alternatifs d’éducation, dont les réseaux sociaux, la création de groupes via l’application WhatsApp, grâce à une adhésion volontaire et spontanée des professeurs.