Taounate : La DGSN dément qu’une femme ait été violentée lors de l’interpellation de deux frères pour violation de l’état d’urgence sanitaire

jeudi, 28 mai, 2020 à 19:53

Rabat – Les services de sûreté nationale ont réagi très rapidement et sérieusement à une vidéo publiée sur une page des réseaux sociaux montrant une femme allongée par terre alors que des éléments de la police interpellaient une personne sur la voie publique, avec un commentaire audio prétendant que la dame avait été victime d’une agression volontaire de la part des éléments de la sûreté nationale.

En vue d’éclairer l’opinion publique, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) indique dans un communiqué que les examens techniques menées par rapport à cette vidéo ont montré que celle-ci documentait une intervention sécuritaire de la police judiciaire, en date du jeudi 21 mai à Taounate, pour interpeller deux frères âgés de 24 et 36 ans pour violation de l’état d’urgence sanitaire et non port des masques de protection.

Cette intervention sécuritaire a eu lieu alors que des membres de la famille des individus interpellés tentaient d’entraver les procédures de contrôle et d’interpellation des deux contrevenants, précise le communiqué, relevant que leur mère a perdu conscience accidentellement, avant d’être transférée à l’hôpital local qu’elle a quitté immédiatement après son arrivée.

Les services de la sûreté nationale démentent ainsi que la dame mentionnée ait été victime d’un quelconque abus ou de violence intentionnelle, comme en témoignent les mesures procédurales prises dans cette affaire, insiste le communiqué, ajoutant que les deux frères contrevenants ont été soumis à une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent.