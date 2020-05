Taounate : Distribution de plus de 37.000 paniers alimentaires aux familles démunies

vendredi, 29 mai, 2020 à 14:56

Taounate – Un total de 37.622 paniers de denrées alimentaires ont été remis à des ménages démunis dans la province de Taounate, en vue d’alléger les effets socio-économiques engendrés par la crise sanitaire du nouveau coronavirus (Covid-19).

Financée grâce aux contributions du Conseil de la région Fès-Meknès, l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des préfectures et provinces du Nord, la province de Taounate, les communes territoriales, la société civile, des bienfaiteurs et des opérateurs économiques locaux, cette action sociale tend à accompagner l’état d’urgence sanitaire et à contribuer aux efforts de solidarité nationale visant à réduire la propagation de cette pandémie.

Ces aides ont été livrées aux bénéficiaires directement à leurs domiciles, conformément aux mesures de sécurité sanitaires mises en place afin d’enrayer la propagation du virus, indique la division de l’action sociale de la province de Taounate.

Parallèlement à ces actions, une enveloppe supplémentaire de 100.000 DH a été mobilisée dans le cadre du programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité de la troisième phase de l’INDH, pour produire des masques de protection, en partenariat avec la délégation provinciale de l’Entraide nationale, l’Association Joussour pour l’espoir et la solidarité et le Comité provincial de l’INDH.

Ces initiatives à caractère social et humanitaire initiées au niveau de la province de Taounate visent à alléger les souffrances des couches sociales et à aider les citoyens à respecter les mesures de l’état d’urgence et à enraciner la culture de solidarité et de cohésion dans cette conjoncture sanitaire exceptionnelle, conformément à la philosophie de l’INDH.