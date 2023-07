Taounate: L’alimentation en eau potable du Centre Bibane assurée de façon normale et régulière sauf en période de pointe (ONEE)

samedi, 29 juillet, 2023 à 14:12

Taounate – L’alimentation en eau potable des habitants du Centre Bibane, relevant de la province de Taounate, est assurée de façon normale et régulière, sauf en période de pointe, en raison de la forte demande sur l’eau et des limites actuelles du débit de la station de traitement de Taounate, a indiqué la direction régionale du Centre Nord de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE)-branche Eau.

Dans une mise au point suite aux informations véhiculées par certains sites internet au sujet de la situation d’approvisionnement en eau potable du Centre Bibane dans la province de Taounate, la direction régionale de l’ONEE-branche Eau souligne qu’afin d’atténuer l’impact de cette situation, l’ONEE a pris un ensemble de mesures depuis l’année 2016 dont le creusement et l’équipement d’un point d’eau et l’exploitation partielle en 2017 du canal principal du projet du barrage Sahla qui approvisionne ce centre, ce qui a permis de réduire le déficit de 80% à 30%.

La même source précise que l’ONEE-branche Eau intervient dans la gestion du service de l’eau potable au centre Bibane aux niveaux de la production et de la distribution depuis le 11 décembre 2002, au profit de 700 abonnés, notant que pour répondre à la forte demande en eau potable durant la période estivale, il a été procédé à l’approvisionnement du centre à compter du 06 juin 2023, après l’épuisement total de trois forages d’eau locaux à partir de la station de traitement des eaux de Taounate sur le barrage Sahla.

Le communiqué ajoute que la station de traitement de Taounate alimente, outre le centre Bibane, la ville de Taounate et les communes voisines de Mezraoua, Gualaze, Tamezgana, Sidi Makhfi et Ain Aïcha, précisant que pour faire face à la forte demande sur l’eau et pour assurer une gestion rationnelle de ce déficit, l’ONEE œuvre, en coordination avec les autorités locales et les communes concernées, pour la mise en place d’un programme d’approvisionnement dans certains centres, à l’image de Bibane, avec l’adoption d’un programme d’alimentation en eau potable par rotation des quartiers, à partir du 06 juin 2023.

Toutefois, relève la même source, ce programme a connu quelques perturbations dans l’approvisionnement en eau potable pendant les jours de l’Aïd en raison de la forte demande en eau potable dans toutes les communes, coïncidant avec la forte vague de chaleur qu’a connue la province, notant que l’approvisionnement normal en eau potable est revenu progressivement le 01 juillet 2023.

Afin de faire face au déficit enregistré au Centre Bibane, la direction régionale indique que l’ONEE entamera, à partir d’août 2023, l’exploitation du projet d’extension de la station de traitement sur le barrage Sahla avec un débit de 100 litres par seconde, ce qui permettra d’assurer l’approvisionnement de la plupart des communes, dont Bibane, de façon normale et régulière.

L’ONEE, tout en remerciant tous ses clients pour leur compréhension, assure que ses équipes travaillent d’arrache-pied pour sécuriser l’approvisionnement en eau potable dans les meilleures conditions, et invite tous les acteurs et les citoyens à rationaliser la consommation d’eau potable et à l’utiliser de manière responsable.