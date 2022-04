Taounate: Les dernières précipitations ont eu un impact positif sur le secteur agricole (DPA)

lundi, 18 avril, 2022 à 16:00

Taounate – Les dernières précipitations qu’a connues la province de Taounate ont eu un impact positif sur l’état végétatif des pâturages et sur certaines cultures d’automne dont l’orge et les arbres fruitiers, selon la Direction Provinciale de l’Agriculture (DPA) de Taounate.

Les précipitations enregistrées les mois de mars et d’avril, avec un cumul moyen de 300 mm, ont été, aussi, bénéfiques pour les cultures printanières notamment les légumineuses, souligne la DPA.

Malgré le retard des précipitations dans la province et à l’instar des autres régions du Royaume, Taounate a connu de faibles pluies de novembre à début mars (140 mm), ce qui a fortement affecté la croissance des cultures d’automne telles que les céréales et les légumineuses, ainsi que l’état des parcours, indique-t-on.

Pour parer à cette situation, la DPA a pris une panoplie de mesures d’accompagnement des agriculteurs afin de réduire les effets du retard des pluies dont la distribution de 24.000 quintaux d’orge subventionnée au profit des éleveurs, 870 quintaux d’aliments de bétail composés aux éleveurs de bovins laitiers, et le lancement de projets d’aménagement et de mise à niveau de 10 km de petites et moyennes hydrauliques (PMH) dans plusieurs communes territoriales de la province.

Les dernières précipitations et les chutes des neiges qu’a connues la province de Taounate ont contribué, par ailleurs, à l’amélioration des réserves d’eau souterraines et des retenues des cinq barrages de la province, a fait savoir la même source.