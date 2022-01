Taounate: Rencontres de sensibilisation au profit des présidents et membres des comités locaux de développement humain

mercredi, 26 janvier, 2022 à 15:52

Taounate – Des rencontres de communication et de sensibilisation ont été organisées, du 12 au 19 janvier courant à Taounate, au profit des présidents et des membres des comités locaux de développement humain de la province.

Initiées par le comité provincial du développement humain (CPDH) et le bureau d’étude chargé de la mise en œuvre de l’axe d’appui au sens de l’entreprenariat chez les jeunes, ces rencontres s’inscrivent dans le cadre de la mise en application de la troisième phase de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH).

Cette initiative qui cible en particulier les membres des comités locaux de développement humain élus à l’occasion des élections de 2021, fait partie de la stratégie de communication sur la troisième phase de l’INDH, mise en place par le comité provincial de développement humain de Taounate.

Elle tend à sensibiliser les bénéficiaires quant aux programmes, les orientations et les nouveautés de cette troisième phase en mettant l’accent sur l’axe du leadership des affaires, dans le cadre de la mise en application du partenariat entre le CPDH et le bureau d’étude chargé de la mise en œuvre de l’axe d’appui au sens de l’entreprenariat les jeunes.

Cette rencontre a été marquée par la présentation des exposés sur la troisième phase de l’INDH 2019-2023 et sur l’axe II relatif au leadership des affaires chez les jeunes du programme d’amélioration du revenu et d’intégration économique des jeunes.

Le chef de la Division de l’Action sociale (DAS) au sein de la province de Taounate, Naoufal Majid a mis l’accent, à cette occasion, sur l’importance des quatre programmes de l’INDH et des réalisations accomplies au titre des années 2019-2020-2021, en s’attardant sur les nouveautés de la troisième phase en matière de gouvernance, de diagnostic participatif et territorial et de la mise en œuvre des projets.