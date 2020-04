Taounate: une série de mesures pour garantir l’approvisionnement normal des marchés locaux

mercredi, 29 avril, 2020 à 17:16

Taounate – Une série de mesures ont été prises au niveau de la province de Taounate pour garantir l’approvisionnement normal des marchés et des points de vente en denrées alimentaires de première nécessité et à forte consommation pendant le mois de Ramadan.

Ces mesures prises à l’occasion du mois béni qui coïncide, cette année, avec la propagation du nouveau coronavirus (Covid19), visent à préserver le pouvoir d’achat du consommateur et de sa sécurité sanitaire en ce temps de pandémie, indique un communiqué de la province.

Dans ce cadre, le comité provincial de veille a tenu, sous la présidence du gouverneur de la province, Saleh Daha, plusieurs réunions au cours desquelles l’accent a été mis sur la nécessité d’assurer le suivi de la situation d’approvisionnement des différents marchés et l’activation des comités provinciaux et locaux de contrôle.

Il a été décidé également de l’élaboration d’un programme de visites de contrôle aux commerces et aux points de vente relevant de la province pour veiller au respect des prix des produits notamment la farine, le gaz butane, le sucre, le lait et les masques de protection.

Lors de ces réunions, l’accent a été mis aussi sur la nécessité de l’organisation de campagnes de sensibilisation quant aux mesures de prévention et d’hygiène pour lutter contre le Covid19 parmi les commerçants ainsi que sur les moyens à déployer pour faire face à la spéculation en matière des prix de certaines denrées.

Selon les autorités locales, les marchés au niveau de la province sont bien approvisionnés en denrées et en produits nécessaires et les prix sont stables.

Le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts avait rassuré que les marchés demeurent bien approvisionnés en produits alimentaires de forte consommation durant le mois de Ramadan et les niveaux de prix sont dans l’ensemble stables, voire inférieurs à ceux du Ramadan 2019.

A l’occasion du mois sacré de Ramadan, le ministère et en concertation avec les autres départements, s’est assuré du bon approvisionnement des marchés en produits alimentaires de grande consommation. Le suivi de la situation montre que le marché est bien approvisionné en céréales, légumes et en produits animaux, à savoir le lait, le beurre et les viandes.