Taounate: Session de formation au profit des présidents des comités locaux de développement humain

mercredi, 4 janvier, 2023 à 22:07

Taounate – Le Comité provincial de Développement Humain (CPDH) de Taounate a organisé, récemment au siège de la province, une session de formation au profit des présidents des comités locaux de développement humain sous le thème : “Le capital humain et la 3ème phase de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH)”.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie de formation et de renforcement des capacités de l’écosystème de l’INDH dans sa 3eme phase, lancée par SM le Roi Mohammed VI le 19 septembre 2018. Elle vise à consolider les capacités des acteurs locaux du développement humain, conformément à la stratégie générale de la Coordination Nationale de l’INDH dans le domaine de la formation.

S’exprimant à cette occasion, le président du Comité provincial du Développement Humain à Taounate a souligné l’importance de la formation et la formation continue comme levier fondamental de qualification des ressources humaines à travers des actions théorique et pratiques et le développement des capacités et des connaissances ainsi que l’amélioration des compétences managériales et professionnelles des bénéficiaires.

Il a, aussi, mis l’accent sur le rôle important et central joué par les comités locaux de développement humain, aussi bien au niveau de l’élaboration du diagnostic participatif territorial ou par rapport à la proposition et au suivi de la mise en œuvre des projets au niveau local.

Cette rencontre a été marquée la présentation des notions de développement humain et de capital humain en tant que théorie et approche qui combinent le développement économique, social et politique, les piliers du développement humain et des besoins fondamentaux, ainsi que le concept d’indicateur de développement humain et de capital humain. Les quatre programmes de la troisième phase de l’INDH ont été également passé en revue à cette occasion.