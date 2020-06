Taounate: Soupçonné d’avoir violenté un individu, le Caïd de la commune d’Ourtzagh suspendu (communiqué)

dimanche, 7 juin, 2020 à 20:55

Rabat-Le Caïd de la commune d’Ourtzagh, dans la province de Taounate, a été suspendu de ses fonctions pour avoir violenté un individu, indique dimanche un communiqué du ministère de l’Intérieur.

“Un contenu numérique circulant depuis samedi sur les réseaux sociaux et les applications de messageries instantanées, contient l’enregistrement d’une conversation entre le Caïd de la commune d’Outzagh et un individu, accompagné d’accusations d’actes de violence de l’agent d’autorité sur cet individu”, précise le communiqué.

Une enquête a ainsi été ouverte par les autorités provinciales de Taounate et l’agent d’autorité en question a été suspendu de ses fonctions, dans l’attente de sa présentation devant le Conseil disciplinaire au niveau des services centraux du ministère de l’Intérieur, afin de statuer sur les manquements et dépassements professionnels qui lui sont reprochés et de prendre les mesures disciplinaires et administratives qui s’imposent, selon la même source.