Taounate: Toutes les dispositions prises pour réussir les épreuves du baccalauréat (responsable)

mardi, 2 juin, 2020 à 11:29

Taounate – Le directeur provincial de l’éducation nationale à Taounate, Mohamed Lghoury, a assuré que toutes les dispositions ont été prises pour réussir les épreuves du baccalauréat, qui se déroulent cette année dans le contexte particulier du Covid-19.

“En raison du caractère exceptionnel et particulier de la pandémie, la direction provinciale est en train de prendre toutes les mesures préventives, sanitaires et organisationnelles, notamment la limitation du nombre d’élève par classe à dix et le rapprochement des centres des examens pour tenir dans les meilleures conditions les examens du baccalauréat”, a-t-il souligné dans un entretien à la MAP.

Ces mesures, initiées conformément aux directives du ministère de tutelle, portent, a-t-il ajouté, aussi sur la mobilisation des salles de sport afin de garantir la distanciation sociale, le port obligatoire du masque par les élèves et les enseignants durant toute la période des examens, la désinfection des locaux et espaces et la prise de température, outre le strict respect des mesures sanitaires au sein des classes d’internat et du transport scolaire.

M. Lghoury a, par ailleurs, rappelé qu’immédiatement après l’annonce par le ministère de tutelle de la suspension des cours en présentiel dans les établissements d’éducation, afin de préserver la santé des élèves en raison de la pandémie du Coronavirus, et la poursuite de l’enseignement à distance, la direction provinciale, à travers toutes ses composantes, s’est impliquée dans la production des contenus numériques et des ressources didactiques.

Cette opération, a-t-il précisé, a donné lieu à l’élaboration d’une banque de données de quelque 2.200 ressources numériques pour divers cycles scolaires, de plus de 72 cours de soutien et d’éducation physique et sportive, ainsi qu’un total de 17 leçons Power Point, outre un grand nombre de ressources numériques destinées à l’appui de l’orientation scolaire, professionnelle et universitaire, notant que tous ces contenus pédagogiques et éducatifs produits par les enseignants ont été supervisés par les inspecteurs.

Le responsable a aussi fait savoir que ces résultats sont le fruit de l’implication de toutes les composantes du système éducatif à ce chantier national, précisant que les enseignants poursuivent leurs nobles missions pour réussir cette opération marquée par l’achèvement des programmes d’études, la production des cours de soutien et la réalisation des activités de la vie scolaire ainsi que la préparation psychologique aux examens.

Dans ce cadre, a-t-il dit, la direction du MEN a tenu des réunions à distance en la matière au profit des parents et des candidats, encadrées par le directeur provincial de l’éducation nationale et des professionnels de le la faculté des sciences de l’éducation-Rabat sous le thème “la préparation cognitive et psychique aux examens”.

Le responsable a fait observer qu’afin de favoriser l’égalité des chances entre les élèves, il est prévu de distribuer dans les prochains jours des cours et des exercices de soutien aux élèves du primaire, issus des zones reculées.