Taourirt: Forte adhésion de l’INDH pour l’amélioration de la santé maternelle et infantile

vendredi, 5 avril, 2024 à 13:15

Taourirt – L’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), dans sa troisième phase, accorde une attention particulière à la santé de la mère et de l’enfant, particulièrement dans le cadre de son quatrième programme, “Impulsion du capital humain des générations montantes”.

A Taourirt, , la célébration de la Journée mondiale de la santé (7 avril) est l’occasion de mettre la lumière sur les efforts déployés par l’INDH, qui œuvre en coopération avec ses partenaires, notamment la délégation provinciale du ministère de la Santé et de la Protection sociale, à améliorer et renforcer les soins de santé prodigués à la mère et à l’enfant.

A cet égard, le comité provincial de l’INDH s’implique continuellement dans l’amélioration des indicateurs de santé maternelle et infantile, étant donné que l’investissement dans le capital humain (la mère et l’enfant) à travers des soins de santé, une bonne nutrition et un environnement approprié à l’apprentissage précoce, permet à l’enfant de s’approprier les mécanismes nécessaires pour relever les défis de demain, de réussir dans divers domaines de la vie scolaire et professionnelle, et de contribuer efficacement au développement de la société.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de la division de l’action sociale à la province de Taourirt, Sadiki El Bachir, a souligné que l’INDH, dans sa troisième phase (2019-2023), a alloué une enveloppe budgétaire de 60 millions de DH pour la réalisation de quelque 134 projets dans le cadre du programme “Impulsion du capital humain des générations montantes”, au profit de 87. 413 personnes.

Ces projets, a-t-il dit, ont concerné l’appui de la santé de la mère et de l’enfant à travers la réhabilitation et la contribution à la gestion de la maternité de Debdou, la construction des centres de santé dans le monde rural et leur équipement, ainsi que l’organisation de campagnes de sensibilisation visant à assurer le suivi des grossesses et à encourager les accouchements sous contrôle médical.

L’axe de la santé maternelle et infantile a bénéficié d’une enveloppe budgétaire estimée à plus de 2,51 MDH, destinée à l’achat de matériel médical pour la maternité de l’hôpital provincial de Taourirt, à la maternité de Debdou, ainsi qu’à plusieurs centres de santé de la province, outre l’appui et le financement de campagnes médicales visant à améliorer la santé de la mère et de l’enfant afin de leur offrir un meilleur accès aux soins et de réduire les décès chez les mères et les nouveau-nés, particulièrement dans les zones rurales et lointaines, a-t-il fait savoir.

Il a ajouté que l’INDH a également mobilisé, au cours de la même période, une enveloppe budgétaire de 190.000 dirhams pour l’acquisition d’équipements médicaux afin de soutenir la santé scolaire dans la province.

De son côté, le délégué provincial du ministère de la Santé et de la Protection sociale, Abdellah Ouadie, a affirmé que le département de santé fournit des services à une population de 270.000 personnes au niveau de la province, y compris les services de santé maternelle et infantile et ce, à travers l’Hôpital provincial de Taourirt, l’Hôpital de proximité Laâyoune Sidi Mellouk, ainsi que 22 autres établissements de santé répartis entre les différentes communes de la province.

Au cours de 2024, ces établissements de santé offriront des services à 4.869 femmes enceintes, tout en faisant le suivi de plus de 68.757 femmes âgées entre 15 et 49 ans, a précisé le responsable, ajoutant que quelque 23.372 enfants seront vaccinés, alors que plus de 15.000 élèves bénéficieront de campagne médicales dans le cadre du Programme national de santé scolaire.

Dans ce contexte, a-t-il enchaîné, 225 élèves ont bénéficié jeudi à l’école communautaire Tancherfi d’une campagne médicale organisée à l’occasion de la Journée mondiale de la santé et ce, dans le cadre des efforts déployés par le ministère et l’INDH pour améliorer la disponibilité des soins destinés à cette catégorie et garantir, ainsi, les conditions adéquates pour le développement des générations montantes.