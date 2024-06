Taourirt : Poursuite de la campagne de sensibilisation à l’importance des mille premiers jours de la vie d’un enfant

jeudi, 20 juin, 2024 à 11:53

Taourirt – La campagne de sensibilisation à l’importance des mille premiers jours de la vie d’un enfant, lancée par le ministère de la Santé et de la Protection Sociale entre le 22 mai et le 22 juin courant , à l’occasion de la célébration du 19ème anniversaire de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), se poursuit dans la province de Taourirt.

Dans ce contexte, la délégation provinciale de la Santé et de la Protection Sociale de Taourirt, en partenariat avec l’INDH a établi et mis en œuvre un programme de sensibilisation axé sur la santé maternelle et infantile dans les centres de santé et de protection sociale ainsi que dans les mosquées de la province selon un calendrier précis, afin de cibler le plus grand nombre possible de bénéficiaires.

Cette campagne de sensibilisation vise à renforcer la conscience quant à l’importance des mille premiers jours de la vie d’un enfant en ce qui concerne son développement physique, cognitif, social et émotionnel, qui est une étape qui s’étend du début de la grossesse jusqu’à l’âge de deux ans, et vise à promouvoir les meilleures pratiques en matière de nutrition à travers une alimentation saine et équilibrée pendant la grossesse et l’allaitement maternel durant les six premiers mois de la vie de l’enfant.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de division de l’Action sociale à la province de Taourirt, Sadiki El Bachir a souligné que le Comité Provincial du Développement Humain, en partenariat avec la délégation provinciale de la Santé et de la Protection Sociale, organise un ensemble de rencontres de sensibilisation, dans le cadre de la mise en œuvre du programme “Campagne Nationale de sensibilisation à l’Importance des mille premiers jours dans la vie d’un enfant” et qui ciblent les femmes en âge de procréation et les femmes enceintes et les mères allaitantes, à l’importance de cette période pour assurer un développement physique, cognitif et émotionnel sain de l’enfant.

Ce programme de sensibilisation , a-t-il dit, comprend la présentation d’exposés centrés sur la santé de la mère et de l’enfant, notamment en ce qui concerne l’alimentation complète de la mère et de son fœtus, l’accompagnement en matière de santé et de vaccination, la garantie d’une alimentation saine et équilibrée à l’enfant à travers l’importance accordée à l’allaitement maternel et son rôle essentiel dans la protection de la santé de la mère et de son enfant.

Dans ce contexte, une rencontre de communication sur la santé mère et l’enfant a été organisée récemment au centre de santé de Sidi Moussa à la commune d’Ain Hjar.

Cette rencontre a ciblé plus de 30 femmes issues de différents douars de la commune, au cours de laquelle des conseils ont été donnés sur l’importance de la santé maternelle et infantile durant les mille premiers jours de la vie d’un enfant, en tant que période cruciale pour la croissance et la santé des enfants du futur.

L’INDH a alloué, au cours de la période 2019-2023 au niveau de la province de Taourirt un montant de 60 millions de DH pour la réalisation de 134 projets s’inscrivant dans le cadre du programme d’Impulsion du capital humain des générations montantes, au profit de 87.413 personnes.