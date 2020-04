Taourirt: Des unités bancaires mobiles sillonnent le monde rural pour distribuer les aides financières

vendredi, 24 avril, 2020 à 12:29

Malka Al Ouidane (province de Taourirt) – L’opération de distribution des aides financières aux Ramedistes relevant des différentes communes rurales de la province de Taourirt a débuté, jeudi, au niveau de la commune de Malka Al Ouidane.

Ainsi, des unités bancaires mobiles, équipées des moyens humains et logistiques nécessaires, ont été mobilisées pour permettre aux bénéficiaires d’effectuer le retrait de ces aides financières octroyées par le Fonds spécial dédié à la gestion de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), mis en place sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI.

Et pour assurer une organisation efficace et le bon déroulement des différentes étapes de cette vaste opération qui vise à atténuer les répercussions socio-économiques de la pandémie du Covid-19 sur les catégories les plus vulnérables, les autorités locales sont à pied d’œuvre pour assurer le respect scrupuleux des mesures de précaution et de prévention requises en cette période de mobilisation nationale pour contenir la propagation du nouveau coronavirus.

D’ailleurs, lors de la première journée de distribution des aides financières dans la commune rurale Malka Al Ouidane, les bénéficiaires ont fait montre d’une parfaite assimilation des règles dictées par l’état d’urgence sanitaire, et les agents d’autorité étaient sur place pour l’organisation et l’orientation, sans manquer d’apporter assistance aux personnes à besoins spécifiques et âgées.

Fiers de cette solidarité exemplaire, les habitants de Malka Al Ouidane ont été unanimes à saluer hautement cette initiative qui intervient à la veille du début du mois sacré de Ramadan qui rime désormais avec une hausse des dépenses en raison de certaines exigences.

Les bénéficiaires perçoivent la somme de 800 dirhams pour les familles de deux personnes ou moins, 1.000 dirhams pour les familles de trois à quatre personnes et 1.200 dirhams pour les familles de plus de quatre personnes.

Dans une déclaration à la MAP, le chef adjoint de la division des affaires économiques et de coordination à la province de Taourirt, Samir Bentaleb, a souligné que dans le cadre du soutien apporté aux personnes touchées par les répercussions de la pandémie du coronavirus et qui sont titulaires de la carte du Régime d’assistance médical (RAMED), le nombre de dossiers traités au niveau du territoire de la province de Taourirt lors de la première phase s’élève à 34.000.

Il a précisé dans ce sens que la quasi-totalité des bénéficiaires des communes urbaines de la province ont déjà reçu ces aides financières, notant que pour faciliter cette opération auprès des habitants du milieu rural et afin d’assurer le plein respect de l’état d’urgence sanitaire, il a été procédé à la désignation d’une unité bancaire mobile qui a entamé jeudi son travail dans la collectivité territoriale de Malka Al Ouidane.

Selon M. Bentaleb, le nombre de bénéficiaires qui ont pu effectuer le retrait des aides financières durant ce premier jour a atteint quelque 160 sur un total 466, sachant que cette opération va se poursuivre pour couvrir les autres communes rurales de la province, au nombre de 10.

Il a fait remarquer à cet effet qu’une seconde unité bancaire mobile viendra en renfort et ce, à partir du vendredi 24 avril, affirmant que cette action solidaire a été fortement appréciée par les habitants du monde rural.

De son côté, Aamarouch Hamid de la direction régionale de la Banque Crédit Agricole à Oujda, a indiqué que cette opération s’inscrit dans le cadre de l’élan de mobilisation nationale pour permettre aux habitants démunis du monde rural de récupérer les aides financières accordées conformément aux Hautes instructions royales.

Il a assuré que le Crédit Agricole est engagé aux côtés des autorités locales pour le bon déroulement de cette opération et que les efforts se conjuguent pour permettre aux citoyens d’en bénéficier le plus vite possible.

Approchés par la MAP, plusieurs bénéficiaires ont tenu à exprimer leur gratitude et leurs remerciements à SM le Roi pour cette initiative qui intervient à point nommé avec l’avènement du mois de ramadan et pour la Haute sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer le monde rural et ses habitants.

Ils ont aussi mis en avant l’élan de mobilisation nationale en faveur des personnes et ménages touchés par les répercussions socio-économiques induites par le Covid-19, ainsi que les mesures prises par les pouvoirs publics pour la préservation de la sécurité sanitaire des citoyens.

Et de relever que le déploiement d’unités bancaires mobiles leur a permis de récupérer les aides financières dans de bonnes conditions d’organisation et de sécurité sanitaire sans avoir besoin de faire de longs déplacements, saluant par l’occasion les efforts inlassables déployés par les autorités provinciales et locales en cette période de confinement, et leur abnégation au service des citoyens.