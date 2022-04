Tarfaya: Plus de 5.500 ménages bénéficiaires de l’opération “Ramadan 1443”

mardi, 12 avril, 2022 à 9:47

Le programme “Forsa”, lancé par le gouvernement en exécution des Hautes Orientations Royales, vise à assurer l’accompagnement et le financement des porteurs de projets depuis la phase de l’idée jusqu’à celle de l’amorçage, a affirmé, lundi à Rabat, la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.