Tarfaya: Plus de 6,11 MDH pour réaliser des projets INDH en 2022

mardi, 31 mai, 2022 à 15:45

Tarfaya – Plus de 6,11 millions de dirhams (MDH) sont mobilisés en 2022 pour la réalisation des projets dans la province de Tarfaya, dans le cadre de la troisième phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).

Les projets programmés durant cette année font partie des programmes d’accompagnement des personnes en situation de précarité, d’amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes, ainsi que d’impulsion du capital humain des générations montantes.

S’agissant du programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité, l’INDH va débloquer une enveloppe budgétaire de 1,89 MDH pour la mise en œuvre de plusieurs projets visant la protection de l’enfance et de la jeunesse, l’assistance aux personnes âgées, malades ou en situation de handicap, en plus de l’appui à la réinsertion socio-économique.

Quant au programme d’amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes, un montant global d’environ 3,09 MDH est mobilisé pour améliorer le revenu, promouvoir l’économie sociale et solidaire et financer les porteurs de projets issus de la province de Tarfaya.

Dans le cadre du programme d’impulsion du capital humain des générations montantes, l’INDH entend investir un montant de plus 1,11 MDH en 2022 en vue de soutenir le budget de gestion des neuf unités du préscolaire dans la province, la création de trois nouvelles unités de ce type d’enseignement, en plus de renforcer l’appui scolaire et l’épanouissement auprès des enfants et jeunes de Tarfaya.