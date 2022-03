Tarfaya: Campagne médicale de dépistage précoce des cancers du sein et du col de l’utérus

samedi, 12 mars, 2022 à 13:01

Tarfaya – Une campagne médicale de dépistage précoce des cancers du sein et du col de l’utérus a été organisée récemment au profit des femmes de la province de Tarfaya, dans le but d’encourager le dépistage précoce et de prévenir les risques liés à ces maladies.