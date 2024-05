Tarfaya: Campagne médicale pluridisciplinaire au profit de plus de 1.800 personnes

lundi, 13 mai, 2024 à 21:12

Tarfaya – Une campagne médicale pluridisciplinaire a été organisée, récemment, au profit de 1.886 bénéficiaires issus de la province de Tarfaya et ses communes, avec pour objectif de rapprocher les services de santé de la population locale.

Initiée par l’association “Obour” pour le développement durable, en partenariat avec le comité provincial de développement humain (CPDH) de Tarfaya, la Délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale et les Conseils élus, à l’occasion du 66ème anniversaire de la récupération de Tarfaya à la mère patrie, cette action humaine a permis aux habitants de de la commune de bénéficier de prestations médicales de proximité et de qualité dans diverses spécialités.

Cette campagne pluridisciplinaire de cinq jours a profité à 928 personnes à Tarfaya, à 154 à la commune d’Amgriw, à 264 à la commune de Daoura et à 540 bénéficiaires à la commune d’Akhefnir.

Cette action solidaire a porté sur une offre de prestations couvrant des soins en médecine générale (269) et spécialisée notamment en ophtalmologie (736), en oto-rhino-laryngologie (709) et les soins portant sur la correction auditive (172).

Cette campagne médicale était supervisée par une équipe médicale diversifiée composée de cinq médecins, 12 infirmiers et deux aides-soignants, ainsi que du personnel administratif et technique.

Cette initiative a été également marquée par la distribution à titre gracieux de lunettes de correction et de médicaments sous ordonnance, en plus des séances de sensibilisation autour de l’importance de la vaccination des enfants.