Tarfaya: Trois personnes mortes noyées dans une tentative de migration irrégulière (autorités locales)

vendredi, 15 mars, 2024 à 15:40

Tarfaya – Trois personnes sont mortes noyées, vendredi, lors d’une tentative de migration irrégulière à partir de la région de “Naïla”, relevant de la commune d’Akhfennir, a-t-on appris auprès des autorités locales.

Les autorités locales et les services de la Gendarmerie Royale et de la Protection civile sont intervenus dès qu’ils ont été alertés du chavirement d’un canot pneumatique et de l’abandon des migrants irréguliers par les organisateurs de cette traversée clandestine dans une zone rocheuse et difficilement accessible, a-t-on précisé de même source.

Quarante-cinq candidats à la migration irrégulière ont été secourus, tandis que trois corps ont été repêchés, a-t-on fait savoir, notant que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent afin de trouver d’autres éventuels candidats.

Une enquête a été ouverte par les autorités compétentes, sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider les tenants et aboutissants de cette affaire.