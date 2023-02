Taroudant : début de l’intervention d’urgence en faveur des populations affectées par les chutes de neige

lundi, 20 février, 2023 à 16:45

Taroudant, 20/02/2023 (MAP)-L’intervention d’urgence en faveur des populations affectées par la vague de froid actuelle et les chutes de neige, menée sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a débuté lundi, au niveau de la province de Taroudant.

Dans ce sens, des équipes de la Fondation ont entamé l’opération d’acheminement des aides humanitaires d’urgence qui seront distribuées au profit des populations touchées par les fortes intempéries et chutes de neige au niveau de plusieurs douars de cette province.

Selon des données de la Fondation, un total de 10.000 familles issues de plusieurs communes vont bénéficier de cette aide humanitaire d’urgence composée de produits alimentaires et de couvertures, ainsi qu’un accompagnement social adapté et une prise en charge médicale de proximité.

Il s’agit de 3.732 familles issues de douars relevant des communes de “Toubkal” et “Ahl Tafnou” et 3.000 autres aux douars des communes de “Tikkouka” et “Ouneine”.

Il est question aussi de 2.000 familles issues de douars relevant des communes de “Touialt” et “Askaouen” ainsi que 1.268 autres aux douars de la commune d'”Imilmaiss”.

SM le Roi Mohammed VI a donné Ses hautes instructions pour que soit déployée une intervention d’urgence en faveur des populations affectées par la vague de froid actuelle et les chutes de neige.

Selon un communiqué de la Fondation , “Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, a donné ses Hautes instructions pour la mise en œuvre d’une opération d’aide d’urgence, suite aux importantes chutes de température et de neige survenues dans la soirée du 17 février, notamment dans les provinces de Zagora, Ouarzazate et Taroudant”.