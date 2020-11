Taroudant/Covid19 : durcissement des mesures de prévention

lundi, 23 novembre, 2020 à 12:14

Taroudant – Les autorités publiques de Taroudant ont annoncé de nouvelles mesures pour renforcer la prévention contre la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) après la hausse des cas de contaminations durant les derniers jours.

“Ces mesures entrent en vigueur à compter de ce lundi, 23 novembre 2020 à 20h pour une durée de 15 jours” , selon un communiqué du comité provincial de veille.

Ainsi, il a été décidé l’obligation de disposer d’une autorisation exceptionnelle de déplacement de et vers Taroudant, à l’exception des déplacements pour des raisons de santé et professionnelle, l’interdiction de la diffusion des matches de football par tous les cafés de la ville, la fermeture des hammams, des jardins, des places publiques et des espaces de jeux pour enfants et la fermeture des commerces et cafés à partir de 20H00.

Les autorités locales de Taroudant ont également décidé un contrôle rigoureux du respect des mesures préventives (port du masque, distanciation physique) et d’appliquer les dispositions de la loi contre les contrevenants.

Elles ont invité en conséquence la population à une adhésion citoyenne et effective à ces mesures préventives.